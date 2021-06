© FRW

Forte de la confirmation de son label deux fleurs attribué par la Wallonie, la commune de Rumes invite ses habitants à s'inscrire au concours Village fleuri 2021 organisé avec l'aide de la Fondation Rurale de Wallonie., confirme-t-on du côté de la commune.Outre les catégories Façades et Jardins, l'accent sera cette année particulièrement mis sur les épouvantails. L'occasion de les réaliser avec des matériaux durables, naturels ou recyclés, en famille, entre voisins ou avec vos amis, et de les placer de manière visible dans la rue. Le public décernera à travers un prix le meilleur épouvantail.Le concours débuter le 1er juillet jusqu'au 31 août, les inscriptions sont à adresser au plus tard le 25 juin à l'administration communale.Plus d'informations au 069.648.165 ou via le site de la commune