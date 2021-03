Se rendre au recyparc durant la crise sanitaire : sept questions pour tout comprendre Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'intercommunale Ipalle fait le point sur les mesures à respecter au sein des différents recyparcs de la région. © DELFOSSE

Les consignes de sécurité destinées à enrayer la propagation du coronavirus restent d’application dans les recyparcs, dont l’obligation de porter le masque. L’intercommunale Ipalle rappelle en quelques questions les mesures à respecter lors des visites au recyparcs.



Les recyparcs restent-ils ouverts ?



Les recyparcs sont ouverts aux horaires habituels.



Quelles sont les consignes à respecter pour accéder aux recyparcs ?



À leur arrivée, les usagers doivent rester dans leur véhicule jusqu’au conteneur qui leur sera indiqué par l’agent. Les fenêtres de la voiture doivent être maintenues fermées et la présentation de la carte d’accès se fait de l’intérieur du véhicule. Chaque usager doit venir avec ses propres outils. Les agents d’Ipalle ne manipuleront en aucun cas les déchets et ne fourniront aucune aide lors du dépôt dans les conteneurs. Il est demandé de ne pas s’attarder sur le site : les usagers doivent trier au préalable leurs déchets afin de limiter le temps passé au recyparc. Les enfants de moins de 16 ans doivent rester à l’intérieur du véhicule. Enfin, il est recommandé de se laver soigneusement les mains après tout dépôt.



Faut-il prendre rendez-vous pour venir au recyparc ?



Non. Vous pouvez vous présenter aux horaires d’ouverture habituels. Les rendez-vous étaient nécessaires uniquement lors du plan de réouverture progressive suite à la première vague de Covid-19.



Pourquoi n’y a-t-il plus de rendez-vous le week-end malgré l’affluence ?



Ipalle conseille vivement aux usagers de venir se débarrasser de leurs déchets en période plus creuse, en semaine par exemple. Si ce n’est pas possible, une série d’autres mesures permettent de préserver l’utilisateur au maximum (masques obligatoires, présentation de la carte d’accès fenêtres fermées, marquage au sol pour rappeler les distanciations, gel à disposition, limitation à une personne dans le bâtiment des préposés, outils personnels…).



Pourquoi n’y a-t-il plus d’outils sur le recyparc ?



Les outils, qui passeraient de mains en mains, risqueraient d’être des vecteurs de contamination. Pour la sécurité des usagers, nous leur demandons de venir au recyparc avec leurs propres outils.



Pourquoi dois-je porter mon masque si je suis seul sur le recyparc ?



Le port du masque est obligatoire dans les lieux accessibles au public, sans faire de cas par cas.



Pourquoi les préposés des recyparcs ne sont-ils pas obligés de porter le masque ?



La médecine du travail a imposé la visière comme Équipement de Protection Individuelle (EPI) pour l’ensemble de nos agents.



L'occasion encore de rappeler qu'il est interdit de déposer des mouchoirs en papier dans les papiers/cartons ! "Les mouchoirs en papier et les essuie-tout ne peuvent en aucun cas être jetés avec les papiers/cartons et doivent être déposés dans la poubelle des déchets ménagers résiduels", confirme-t-on du côté de l'intercommunale Ipalle.