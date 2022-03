Ce dimanche aurait normalement dû être festif pour de nombreux habitants de Strépy-Bracquegnies. Ils étaient loin de s’imaginer que ce jour allait tourner au drame et marquer les esprits de tous les Belges. C’est au petit matin, vers 5h, qu’une voiture a foncé dans la foule qui s’était rassemblée pour assister au ramassage des Gilles. Roulant à vive allure, le véhicule avec deux individus à son bord, a causé de nombreux blessés ainsi que six morts. Cette tragédie a de quoi nous faire réfléchir sur les dispositifs de sécurité et leur potentiel renforcement lors des nombreuses festivités.

La Cité des Cinq Clochers accueille des événements incontournables. A titre d’exemple, on retiendra récemment la venue du cube de Viva For Life ou l’Eurométropole Tour ou encore le Carnaval. “A chaque fois qu’il y a des événements d’une grande ampleur, les faits isolés sont la hantise des bourgmestres. Ce sont des situations difficiles à gérer car elles sont tout simplement imprévisibles”, déclare le bourgmestre, Paul-Olivier Delannois.

Lors de manifestations importantes, un dossier détaillé est introduit auprès de la police afin qu’une analyse des risques soit effectuée. “Pour chaque grande festivité, de multiples réunions sont organisées entre la Ville, les organisateurs, la police ou encore les pompiers. Dans tous les cas, nous mettons en place un dispositif conséquent afin que la sécurité des citoyens soit la meilleure possible. Malheureusement, le risque zéro n’existe jamais”. En plus de ces entrevues, la présence policière ou encore la mise en place de blocs en béton sont mis en place pour éviter les camions-béliers. Par ailleurs, il est difficile pour la Ville d'en faire davantage.

Comme le précise le mayeur, cela fait plusieurs années qu’il se bat afin d’uniformiser les heures de fermeture des boîtes de nuit. “Certains disent que c’est une mesure anti-jeunes. Pour ma part, c’est tout à fait le contraire. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus jamais d’accidents de la route mais cela permettrait que des publics ne se croisent plus à certaines heures de la nuit”, conclut Paul-Olivier Delannois.