Iryna Vandrepotte et Tétiana Nikolaieva sont toutes deux employées logistiques chez Stockhabo depuis, respectivement, six ans et quelques mois. Iryna est allée chez elle, en Ukraine, voici une dizaine de jours "parce que je n’avais plus eu l’occasion de m’y rendre depuis deux ans".

Aujourd’hui, elle éprouve de vives inquiétudes pour ses parents ainsi que pour son frère qui a pris les armes afin de défendre sa liberté… Passé le choc, Iryna a voulu agir, dès ce lundi, en lançant une collecte via Facebook ; un message qui a été entendu par son employeur qui a décidé de se mobiliser à ses côtés. - Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…- "J’ai tout de suite reçu une réponse positive et ai lancé cet appel pour organiser une aide humanitaire par l’expédition de denrées alimentaires non périssables et de matériel médical, après m’être renseignée auprès de l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles."

RDV dès aujourd’hui

"Stockhabo est une société familiale, pas une multinationale. On trouve ça logique de soutenir un tel projet, personne ne s’attendait à une telle crise. On espère que la population réagira. Tout le monde va dans les magasins : il ne faut pas hésiter à acheter quelque chose en plus : le moindre petit don sera utile…", insiste M. Sinnesael, directeur général, accompagné de MmeVansteenbrugge, responsable du site Stockhabo One qui détaille la procédure : "Nous organisons ici, au 15 drève Gustave Fache, un point de collecte ces mardis, mercredis et jeudis, de 12 à 13 heures et de 17 à 18 heures. Ignorant le succès de la mobilisation, nous encadrerons cette collecte durant les deux prochaines semaines, pour commencer. Si cela fonctionne, nous poursuivrons. Depuis Mouscron, nous nous chargerons de la logistique, en apportant tout ce qui aura été rassemblé auprès de l’ambassade à Bruxelles qui acheminera le tout à la frontière polonaise".

À noter que Stockhabo disposera sous peu de deux antennes au sein de la ville où vous pourrez déposer vos dons qui seront ensuite amenés à la drève hurlue. Il s’agit du Carrefour Market de la Grand-place de Mouscron et du Spar de la chaussée d’Aelbeke.