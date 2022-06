Des mois que Denis Noiret et ses associés préparent l’ouverture des Halles Tournai. On connaît aujourd’hui le Jour J: ce sera le vendredi 10 juin.

L’organisateur du "Wallonie Food Truck Festival" a eu un coup de cœur pour la ville de Tournai, et en particulier pour l’ancien bureau de poste principal situé dans la rue des Chapeliers. Un superbe espace dont l’esprit a été préservé, au sein duquel ont été aménagés sept Foodcorners aux saveurs du monde (six salés et un sucré) ainsi qu’un énorme bar central.

L’arrivée de ce concept que les Bruxellois connaissent bien depuis l’ouverture du Wolf est vue d’un bon œil par les autorités de Tournai qui y voient un nouveau fer de lance pour redynamiser le quartier du piétonnier.