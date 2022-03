Après une nouvelle édition record sur la Grand-Place de Tournai qui avait permis de récolter 7 512 346 €, Viva for Life a dévoilé les projets que l’opération soutiendra en 2022. Les dons permettent en effet de financer des associations qui viennent en aide à des enfants et à leur famille qui vivent sous le seuil de pauvreté.

"La pauvreté ne cesse de gagner du terrain et met en péril la santé, le développement, le bien-être et l’avenir de 80 000 enfants en Wallonie et à Bruxelles, rappelle l’organisation. Cette situation est amplifiée par les importantes crises sanitaire, météorologique et économique que connaît notre pays dernièrement. Ce contexte aggrave la situation des familles en difficulté et fait basculer de nouvelles familles dans la précarité. Ces situations d’urgence confirment la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui agissent pour améliorer le bien-être des enfants et augmenter leurs chances d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte."

L’attribution des financements a été effectuée sur base des dossiers entrés lors de l’appel à projets, ouvert de juin à octobre 2021. La liste de 166 projets soutenus et financés a été dévoilée, et on en compte 7 en Wallonie picarde.

*Lessines, Ami… l’pattes, un espace de jeux et de rencontre enfants-parents. "Le financement de Viva For Life permettra de redynamiser l’organisation d’ateliers et d’activités collectives suite à la crise sanitaire, mais aussi de renforcer la visibilité du service auprès des familles."

*Rebaix, Mon Quartier, ASBL de lutte contre la pauvreté apporte une aide sociale, éducative, culturelle et matérielle aux familles défavorisées de la région d’Ath par l’organisation d’activités et de séjours. "Le financement de Viva for Life permettra d’organiser des activités pour les enfants."

*Tournai, l’ASBL Enfantsqui dispose de deux services : d’une part "SOS Parents-Enfants", traitant les situations de détresse infantile, et d’autre part "Pré-en-bulle", un service d’accompagnement périnatal. "Le financement de Viva for Life permettra d’assurer un accompagnement de qualité des parents en difficulté, afin qu’ils puissent construire un avenir meilleur à leur enfant."

*Tournai, La Maison des Familles, association qui vient en aide aux personnes et aux familles en difficultés économiques et sociales. "Le financement de Viva for life permettra de garantir le bon fonctionnement du projet de colis alimentaire et d’épicerie sociale et de proposer un espace chaleureux dans lequel les usagers et leurs enfants pourront tisser des liens."

*Tournai, Une Assiette pour Tous, restaurant social. "Le financement de Viva for Life permettra de réaménager le bâtiment afin d’assurer la sécurité et le confort des bénéficiaires du restaurant social."

*Kain, Nijoli, Service Résidentiel d’Urgence qui organise l’accueil collectif d’enfants nécessitant une prise en charge immédiate. "Le financement de Viva for Life permettra d’aménager l’espace dédié aux plus petits, permettant un meilleur bien-être de chaque enfant."

*Le Bizet, la Régie des Quartiers de Comines-Warneton, à l’initiative de la plateforme de détection et de lutte contre la pauvreté infantile. "Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre le travail sur la plateforme dans le soutien des dynamiques locales, de la sensibilisation et de la formation."