Michel Pierart est juge au tribunal de police à Tournai. Un tribunal qui a eu en charge le jugement des infractions covid. Et qui n’en a d’ailleurs pas fini. En effet, chaque semaine, une audience est encore consacrée aux entorses faites aux mesures sanitaires. Une réalité qui paraît presque anachronique. "Quand il faut juger aujourd’hui un citoyen qui circulait en rue sans porter de masque, on peut se poser des questions quant à notre utilité", constate le magistrat quelque peu dépité. "Habituellement, si quelqu’un roule sous influence de l’alcool, même deux ans après, l’infraction est toujours punissable. Ce n’est pas le cas avec les infractions covid. Avec l’allégement des mesures, être en rue sans masque n’est plus punissable…"