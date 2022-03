Sur cette voie, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/hr. La police a ainsi interpellé une voiture sportive. "Le conducteur peut certainement s'attendre à de lourdes conséquences tant à l'égard de son permis de conduire que de son portefeuille puisqu'il roulait à 140 km/hr", indique la police.

Au sein de la Cité des Hurlus, mercredi après-midi, 987 automobilistes respectueux des limitations de vitesse contrôlés dans l'Avenue de Rheinfelden (Mouscron). "Sur les 13 véhicules en infraction, on épinglera cet automobiliste flashé à 84 km/h sur cette voirie limitée à 50 km/h", a tenu à préciser la police de Mouscron.

Même si le mois, sans alcool est terminé, les conducteurs ne semblent pas avoir oublié d'appuyer sur le champignon. Pour rappel, la police de Sylle et Dendre avait notamment été fortement frappé lors du dernier week-end de la tournée minérale. Et pour cause, dans la zone, dix conducteurs présentaient un taux compris entre 0.22 mg/l et 0.49 mg/l. Un conducteur avait un taux supérieur à 0.65 mg/l. Outre l'augmentation des risques de provoquer un accident, les amendes sont lourdes: À partir de 1,5 g/l, un procès-verbal est transmis au parquet, une amende possible de plus de 1600 euros ainsi que le retrait du permis de conduire pour 15 jours.