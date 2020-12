La situation au niveau des cas Covid du côté du CHwapi reste stable, ce qui n’est pas forcément une nouvelle réjouissante.

"Nous avons 40 patients hospitalisés Covid, dont 12 aux soins intensifs, souligne le Dr Florence Hut, directrice médicale du CHwapi. Il y a 15 jours, nous avions 45 patients hospitalisés. On peut parler de stagnation, comme un peu partout d’ailleurs, ce qui paraît inquiétant. Il y a trois semaines, nous étions passés de 65 à 45 patients en une semaine mais ici, il n’y a plus une telle diminution."

Les admissions pour cause de Covid se poursuivent de manière quotidienne. "Chaque jour, nous enregistrons entre 2 et 6 nouveaux patients hospitalisés pour Covid, explique ainsi Florence Hut. Le lundi est par exemple un gros jour pour les admissions. Quand ils ne se sentent pas bien, les gens laissent parfois passer le week-end et arrivent le lundi."

Une satisfaction tout de même : une des unités dévolue au Covid a pu être fermée fin de semaine dernière.

Vu la proximité de la frontière, les services du CHwapi restent attentifs aussi à l’impact qui pourrait survenir suite à la réouverture plus précoce des vannes sanitaires en France…