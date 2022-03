Le concours du Meilleur Jeune Jardinier s’adresse aux jeunes de moins de 25 ans et aux étudiants de dernières années secondaires des écoles d’Horticulture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’école provinciale, IPES Tournai, y participe depuis de nombreuses années et propose pour cette édition 2022, deux équipes de 3 jeunes de 7ème horticulture qui relèveront le challenge.

L'an dernier, l’équipe de l’IPES Tournai composée de Raphaël Bonchoux et Alexis Rousseau (Mathieu Bouvry, réserviste) s’y était qualifiée et avait ensuite décroché la médaille de bronze parmi les finalistes du Championnat belge des métiers.

Ces jeudi 17 et vendredi 18 mars, les six jeunes de l’IPES participeront aux épreuves en extérieur du 11ème Concours du Meilleur Jeune Jardinier à Aywaille. (Equipe 1 : Florent Demartin, Maxime Darche & Bastien Decruyenaere – Equipe 2 : Romain Beukenne, Victor Blampain & Louis Van Wayenberge).

"Les organisateurs nous ont fourni il y a une dizaine de jours les documents de travail, plan, cahier des charges, … tout ce dont nos équipes ont besoin pour se préparer au mieux aux épreuves avant leur départ prévu ce jeudi matin. Les professeures et coachs, Mme Estelle Pollet et Mme Maryse Deschamps, accompagneront et guideront les six élèves sur place" explique Mme Murielle Delcourt, Directrice à l’IPES Tournai.

L’enjeu de ce concours est de réaliser, sur une parcelle extérieure, un projet de jardin bucolique et proche de la nature. Chaque équipe aura à disposition le matériel de construction, les plantations et les outils nécessaires à la réalisation. La création du jardin comporte un escalier champêtre, un portail et une clôture, une allée en gravier, du gazon, la plantation d’un arbre haute-tige et d’autres plantes. Sur deux jours, les équipes seront amenées à faire face à différentes exigences : respect d’un timing précis, esprit d’entreprise et d’initiative, qualité du travail, techniques, respect de la sécurité, esprit d’équipe, sens de la communication. Autant de facettes que le jury examinera tout au long du concours.

Les jurys délibéreront à 17h30 pour proclamer les résultats du concours ce vendredi 18 mars à 19h30. Les élèves qui remporteront ce concours pourront dès lors accéder à la prochaine étape, celle du Championnat de Belgique des Métiers (Startech’s Days) les 13,14 et 15 novembre 2022 à Ciney Expo.

Il s’agira d’une première étape pour faire partie de la Belgian Team qui devrait participer en 2023 au Championnat européen des Métiers (Euroskills).