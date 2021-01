Voilà neuf mois que le patron du plus ancien cirque belge est confiné avec sa troupe.

À l’instar du monde forain, celui du cirque est à l’arrêt depuis bientôt un an, agonisant dans une indifférence quasi générale.

Alexandre Bouglione et sa troupe peuvent en témoigner, eux qui depuis mars, sont confinés dans leurs roulottes du côté de Stambruges (Beloeil) où se trouve le quartier d’hiver du plus ancien cirque de Belgique. "Même dans mes pires cauchemars, je n’ai jamais imaginé me retrouver dans une situation aussi désastreuse. On nous empêche d’exercer notre passion et de gagner notre vie tout en divertissant les gens qui en ont cruellement besoin. C’est impensable quand je sais que durant la guerre, mon grand-père n’a jamais cessé de travailler. C’est à croire qu’on veut nous exterminer !"