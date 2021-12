Le Mouscronnois Louis-Philippe Loncke s’est confiné ce mercredi dans une tente d’un mètre cube suspendue à dix mètres du sol, au pied de la cathédrale. Un défi mental d’une semaine mené au profit de Viva for Life.

Le Mouscronnois Louis-Philippe Loncke est un habitué des défis et des records, réalisés un peu partout dans le monde: un trekking de 425 km en autonomie complète en Suède, la traversée d’un désert en Australie, etc. Ce mercredi matin, il n’est pas parti bien loin mais il a pris de la hauteur: pendant une semaine, il campera sur une plateforme accrochée à une dizaine de mètres au-dessus de la place Paul-Émile Janson, face à la cathédrale Notre-Dame de Tournai.

Vers 9h, la plateforme suspendue au crochet d’une grue s’est élevée. "Dix mètres, c’est une hauteur idéale, entre les 3e et 4e étages des bâtiments du quartier; les passants pourront me voir, je me sentirai un peu moins seul. Et à cette hauteur il n’y aura pas trop de turbulences causées par le vent".

Un tel défi n’a jamais été réalisé, nous dit Louis-Philippe Loncke. "Être confiné dans un lieu en l’air à déjà été fait. Par contre, être suspendu à une plateforme qui aura une certaine prise au vent, de surcroît dans des conditions qui seront quasi-hivernales, c’est clairement nouveau".