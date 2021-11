Pour la directrice de l'école communale de Saint-Sauveur (Frasnes-lez-Anvaing), la décision prise par le ministre-président est un véritable soulagement. "Si les élèves à partir de 10 ans devaient porter le masque en classe, cela serait très difficile pour eux. Effectivement, pour ma part, ils ne seraient pas en mesure de le porter correctement au vu de leur jeune âge. Ils ne feraient que le retirer et le remettre, cela ne changerait donc rien à la situation actuelle". Face à ces changements de règles intempestifs, l'école communale familiale, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ne sait plus où donner de la tête. "Les règles ne sont pas toujours claires et changent tellement souvent qu'il est difficile de penser quoi que ce soit pour les semaines à venir".

