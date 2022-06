Le statut des travailleurs du secteur culturel vient d’être réformé. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur dès la rentrée de septembre. En clair, la protection sociale et ses conditions d’accès pour les artistes et les techniciens est revue. Les changements apportés visent à répondre aux problèmes que connaissent actuellement certains travailleurs du secteur qui vivent dans la précarité ou qui souffrent de ne pas être reconnus comme des travailleurs à part entière, sans tenir compte de la spécificité de leur métier.

Evidemment, la crise Covid n’a rien arrangé à cette situation. Toute réforme apporte son lot de nouveautés et nécessite que celles et ceux qui en bénéficieront puissent avoir des informations précises. Un grand nombre d’entre eux ont des questions spécifiques qui nécessitent des réponses concrètes. Pour cette raison, PAC Tournai organise une conférence-rencontre avec le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne. Cette rencontre est ouverte à toutes et tous et a lieu à la Maison de la culture de Tournai le mardi 21 juin à 18h30.

L’objectif de la soirée est d’avoir une compréhension claire de ce qu’est la réforme du statut des travailleurs du secteur culturel et de pouvoir poser des questions directement au ministre qui a porté la réforme. Inscription obligatoire joseph.godet@gmail.com – places limitées : 80 places