Depuis plusieurs jours maintenant, la guerre en Ukraine fait rage obligeant de nombreux habitants à quitter le pays à la recherche de sécurité. Cette situation était d’autant plus préoccupante pour Stéphane Blas, ancien étudiant de Tournai, dont sa compagne, ukrainienne, était encore présente dans le pays au moment des premiers bombardements. Il lui a alors immédiatement envoyé un message vocal lui demandant de quitter le pays au plus vite.

A partir de là, la vie de Stéphane et Daria a pris un tout autre tournant et devenait une course contre-la-montre semée d’embûches. "Des rumeurs d’attaque russe courraient dans le pays où l’on entendait tout et son contraire. Après les premiers bombardements, les habitants pensaient que seul l’est serait touché mais cela ne fût finalement pas le cas, il fallait donc que Daria, ma compagne, quitte son pays au plus vite", confie Stéphane Blas, habitant de Bruay-sur-l’Escaut en France et ancien étudiant de Tournai. "De mon côté, je devais encore répondre à quelques obligations professionnelles le jeudi. Je me suis ensuite arrangé pour prendre quelques jours de congé le temps de retrouver ma compagne et l’accueillir en lieu sûr."

Au moment de partir, Daria se trouvait dans la ville étudiante de Tchernivtsi qui passait peu à peu sous le contrôle russe. Elle a alors voulu partir en Blablacar vers Berlin où Stéphane l’aurait rejoint. Malheureusement, ce premier plan tomba rapidement à l’eau. Elle tenta alors de se rendre en Roumanie mais une nouvelle fois, ses plans n’ont pu se concrétiser. La nuit de jeudi à vendredi a donc été très compliquée pour le couple qui tentait tant bien que mal de trouver une solution. La nuit a finalement été révélatrice puisqu'ils ont appris que la gare autoroutière était ouverte et que Daria pouvait donc se rendre en bus jusqu’à Wroclaw en Pologne. Dans le même temps, Stéphane partait de sa France natale pour la retrouver là-bas.

Après avoir parcouru 1 200 kilomètres à travers la France, la Belgique, l’Allemagne et la Pologne, Stéphane arriva enfin à Wroclaw, situé à une heure et demie de la frontière ukrainienne. Mais une nouvelle fois, leur plan ne se passa pas comme prévu. "Lors du premier jour du conflit, les cars pouvaient encore passer assez facilement la frontière mais dès le deuxième jour, c’était beaucoup plus compliqué", explique Stéphane Blas. "Après 20 h d’attente et une nuit passée dans le bus, Daria n’avait toujours pas avancé d’un mètre. Une dizaine de cars se trouvaient encore devant le sien et plus de deux heures étaient nécessaires pour en faire passer un. Vers 8 h 30 le samedi, elle a été trouver un douanier pour voir si une solution plus rapide s’offrait à elle. Il lui a alors annoncé qu’elle pouvait continuer à pied pour passer plus rapidement. J’ai alors une nouvelle fois pris la route pour l’accueillir à la frontière et repartir vers la France."

Vers 17 h, Stéphane allait faire face à un nouveau problème… l’essence. La pénurie commençait à grandir en Pologne laissant donc quelques craintes de panne planer au-dessus de Stéphane. Heureusement, après huit ou neuf stations, il trouva finalement une pompe plus reculée qui possédait encore de l’essence. Le lendemain matin, Stéphane est arrivé à la frontière où le chaos régnait. "Beaucoup de gens courraient, la police et les ambulances étaient sur place. De nombreux véhicules étaient stationnés sur le côté en attente de pouvoir quitter l’Ukraine. Après une nouvelle galère pour se retrouver, nous avons enfin pu nous rejoindre et avoir l’esprit plus tranquille", raconte Stéphane.

© D.R.

Après avoir fait la route inverse, le couple peut désormais vivre plus sereinement en France. Ce n’est pas pour autant que les soucis disparaissent totalement. "Nous rencontrons plusieurs problèmes. Le premier concerne l’argent. Daria a vidé son compte en banque avant de partir mais nous ne trouvons personne qui peut nous échanger sa monnaie ukrainienne contre des euros. Nous devons également gérer le côté administratif afin qu’elle obtienne son permis de séjour en bonne et due forme. Le dernier problème concerne ses études. Il ne lui restait plus que trois mois à faire avant d’obtenir son diplôme de médecine mais craint désormais ne jamais l’obtenir et avoir fourni tout ce travail pour rien", explique Stéphane.

En partant, Daria a également laissé derrière elle sa famille qu’elle parvient encore à joindre pour le moment. Ses parents se portent bien même si les passages des chars russes et le manque de nourriture commencent à peser pour eux. Les deux amoureux, rencontrés sur internet il y a deux ans maintenant, essayent quant à eux de régler les derniers soucis qui se présentent à eux.