Le CRIE (Centre d’initiation à l’environnement) de Mouscron propose de suivre en direct la vie au quotidien des faucons pèlerins installés à Tournai. (Découvrez les vidéos)

En effet, une camera filme la vie du nid 24h/24 et une émission hebdomadaire est diffusée en direct tous les mercredis pour décrypter la vie du couple de faucons.

À partir du 8 avril et tous les mercredis à 20h15 une émission en direct proposera de faire le point sur la semaine écoulée depuis le nid; de revoir les meilleurs moments et les commenter; de répondre aux questions du public et de recevoir des invités spécialistes. Ce sera un moment animé par Nicolas Dachy (ornithologue - CRIE) et Gatien Bataille (coordinateur CRIE). Il est d’ores et déjà possible pour les amateurs et intéressés de poser leurs questions pour la prochaine émission en envoyant un mail à fauconparle@criemouscron.be .

Pour assister aux assister aux émissions du mercredi, c’est très simple, gratuit et sans inscription puisqu’il suffit de rejoindre le lien du direct via la page http://pelerin-tournai.be/?TalkShow mais aussi depuis la page facebook facebook.com/criemouscron/ ou encore en accédant directement sur la page youtube de l’émission https://urlz.fr/cj87.