Aujourd’hui leur poubelle a fondu comme neige au soleil et ne sort plus qu’une fois par an. Qu’il s’agisse d’achats en vrac, en direct du producteur, en seconde main ou responsables, d’éviter toute forme de gaspillage, de confectionner ses produits de beauté ou d’entretien, de louer ou de réutiliser… il existe mille et une façons de réduire son empreinte écologique via des gestes simples du quotidien.

Cette famille « zéro carabistouille » nous guidera pas à pas dans une démarche qui peut paraître ambitieuse et souvent emplie de préjugés… tout en nous démontrantqu’elle est facile à adopter et plus que bénéfique pour l’environnement, la santé mais également le portefeuille.

Gratuit

Invitée par Ipalle et la Ville de Tournai, en partenariat avec l’association des parents d’élèves du Collège Notre-Dame de Tournai, cette conférence s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées auprès des citoyens, tout en confirmant la volonté de développer des projets de terrain afin de réduire concrètement la production de déchets.

Cette conférence sera donnée le mardi 29 septembre à 20 h à la salle du Forum du Collège de Tournai (23, rue Blandinoise).

L’entrée est gratuite mais l’inscriptions est obligatoires via le formulaire en ligne

(www.ipalle.be). Attention : nombre de places limité. et le port du masque obligatoire.