À la base, Nancy a fait une gestion en friterie mais en constatant les nombreux établissements déjà présents dans la région, cette dernière a très vite changé d'avis et a voulu se focaliser sur la nourriture saine et équilibrée. En effet, celle-ci est de plus en plus appréciée et convoitée par les citoyens. Pour le moment, la gérante du bar à salade est indépendante complémentaire et n'ouvre que le soir. "Je me suis dit que c'était une bonne idée d'ouvrir un bar à salade dans la région. Il y a de plus en plus de végétariens ou de végétaliens dans la vie de tous les jours. D'autre part, la population fait de plus en plus attention à sa santé et à son alimentation, au quotidien."

Des plats pour tous les goûts

Au sein de cet établissement tendance, les amateurs de repas healthy seront comblés par les plats diversifiés et sains. "Nous proposons essentiellement des salades et des soupes. Au printemps, nous comptons proposer des jus et des smoothies détox. Pour l'hiver, j'envisage d'offrir des pâtes chaudes. Je souhaite également faire des hamburgers végétariens mais cela sera pour plus tard", précise Nancy Leclercq.

Bien que la gérante ait ouvert son établissement en pleine crise sanitaire, elle reste positive pour l'avenir et a hâte d'accueillir sa clientèle dans d'autres circonstances. " C'est quitte ou double, on verra bien avec le temps car nous n'avons pas de date précise en ce qui concerne la réouverture de l'Horeca. Pour l'instant, je peux compter que sur le service à emporter. Les personnes semblent satisfaites mais un peu timides. Nous verrons s'ils seront toujours au rendez-vous au fil du temps", conclut Nancy, la responsable d'Un Jardin dans la ville.