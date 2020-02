© GOOGLE

Tournai-Ath-Mouscron Taintignies: la rue El'Bail en sens unique dès ce lundi 2 mars M. Del.

La mesure a été décidée afin de sécuriser la voirie ainsi que les usagers faibles.



La proximité de la rue El'Bail connaît une véritable évolution avec la construction récente de logements pour personnes âgées à la Résidence de la Baille, d'autres en construction à proximité de la rue de la Croisette ainsi que l'ouverture prochaine de la maison rurale et de la bibliothèque. Autant de paramètres qui vont augmenter le nombre de véhicules amenés à emprunter la voirie.



Afin de sécuriser la rue, et plus particulièrement les usagers faibles, le collège communal a décidé de mettre une portion de la rue El'Bail, soit celle située entre le chemin Saint-Martin et la rue de la Croisette, en sens unique. Cette mesure sera déjà mise en place avant la construction de la voie piétonne, mi-mars, puisqu'elle sera effective dès ce lundi 2 mars en matinée. La circulation ne pourra donc plus se faire que dans le sens chemin Saint-Martin vers le bas de la rue El'Bail. Elle sera par contre interdite de la rue de la Croisette vers le chemin Saint-Martin, sauf pour les cyclistes.



"Suite à une demande de plusieurs riverains, trois rétrécissements ont été prévus pour éviter une augmentation de la vitesse dans la rue, dévoile Brune De Langhe, échevin de la mobilité. Ces aménagements, d'abord provisoires, pourront être légèrement modifiés par la suite si la sécurité l'exige."



Ces travaux seront exécutés par le personnel communal dès le lundi 16 mars. Une réunion de chantier sera ouverte aux riverains le jour même à 8h à la Maison communale.