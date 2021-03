© Technord

C'est une très belle récompense qui a dernièrement été attribuée à Technord, spécialisée dans l'intégration de projets industriels en électricité. En effet, l'entreprise a été reconnue Best Workplace 2021. Technord a ainsi rejoint le top 10 belge des entreprises soucieuses du bien-être et de la satisfaction de ses collaborateurs.Comme on l'explique du côté de l'entreprise, le bien-être et la satisfaction des travailleurs ont toujours occupé une place centrale au sein de Technord. Afin de mesurer ces facteurs, cette dernière participe régulièrement à l'enquêteorganisée de manière indépendante par la Vlerick Business School, une école de commerce privée disposant de camus à Bruxelles, Gand et Louvain., détaille-t-on du côté de Technord.Les résultats de cette enquête peuvent évidemment donner le sourire aux responsables de l'entreprise. En effet, alors que 80% du personnel y a pris part, le taux de satisfaction global des collaborateurs de Technord a de nouveau augmenté de plus de 10%. Ils sont ainsi 94% à souligner que Technord est une entreprise où il fait vraiment bon travailler.Par les réponses données à cette enquête, les femmes et les hommes qui œuvrent au sein du groupe Technord se reconnaissent dans le projet d'une entreprise familiale.