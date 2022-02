Si on annonçait des vents extrêmement violents sur le littoral belge lors du passage de la tempête Eunice, notre province devait s’attendre à subir des vents très violents ce vendredi après-midi, jusqu’à 120 km/h selon l’IRM.

Un premier grave incident est survenu à Tournai. Une grue du chantier de construction du nouveau site hospitalier s’est effondrée sur la nouvelle aile inaugurée il y a quelques mois. L’impact a été spectaculaire. On ignore s’il y a des blessés. Pus d’infos prochainement.

La zone de secours de Wallonie picarde est fortement mobilisée. Elle a envoyé des renforts dans la région de Comines-Warneton où on s’attendait à des vents plus violents qu’ailleurs. Les ouvriers communaux sont aussi prêts, pour intervenir afin de dégager des voiries bloquées par des arbres notamment. "Tous les services communaux, les pompiers et la police sont sur le pont et débordés de partout. Pour les chantiers privés, merci aux propriétaires de veiller au lestage des barrières", indiquait l’échevine des travaux de Tournai, Laurence Barbaix, vers 15h30.

À Mouscron, un arbre imposant du parc communal s’est effondré vers 14h30 sur l’avenue du Parc, démolissant une partie de la clôture et bloquant totalement le passage.

À Leuze-en-Hainaut, les bâches des échafaudages du chantier de la collégiale tenaient le coup vers 15h…

Un peu partout, gare aux obstacles sur la route. Comme à Thimougies où, au bout de la rue Relambu, un WC de chantier s’est retrouvé en travers de la voirie et où la circulation est devenue impossible.