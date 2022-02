Lors du passage de la tempête Eunice vendredi dernier, le Musée des Beaux-Arts a subi des dégâts au niveau d’une partie de sa verrière. Le conservateur et son équipe ont immédiatement fait le nécessaire pour évacuer les œuvres situées sous la verrière endommagée. Le musée a ainsi été fermé au public pour des raisons de sécurité.

Ce week-end, les couvreurs ont constaté que la situation était moins grave que prévue, heureusement. Un seul carreau a été endommagé. Par ailleurs, les deux vitrages cassés ne présentent plus de risque et les parties instables ont été retirées. Le sol a été nettoyé et les œuvres ont pu être replacées.

"Notre service interne pour la prévention et la protection au travail (S.I.P.P.) a émis un avis favorable à l’ouverture du musée au public. Il sera donc ouvert dès ce mercredi", s'est exclamé Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de la Ville de Tournai.