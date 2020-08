Les travaux d’aménagement de la place de Templeuve vont débuter.

En effet, les sondages pour les travaux impétrants initialement annoncés en avril ont été réalisés la semaine du 11 mai. Ces fouilles étaient indispensables à la préparation de l’important chantier de pose de câbles, gaines et conduites qui débutera ce lundi 3 août par ORES,SWDE,VOO, PROXIMUS et ce, jusque début octobre. La Ville de Tournai profitera de l’occasion pour placer son réseau d’alimentation d’éclairage public souterrain. Viendront ensuite les travaux de rénovation de voirie et d’égouttage. Le planning précis sera communiqué au fur et à mesure de l’avancement du chantier et sera disponible sur le site Tournai.be/rubrique Info Travaux.