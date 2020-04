C'est le sonneur de cloches de 20 heures qui a découvert, à temps, l'acte de malveillance à l'arrière de l'église.

Les faits remontent probablement à la nuit de lundi à mardi. Mais ils n'ont été découverts qu' hier soir.

"C'est en me rendant à l'église, sur le coup de 20 heures pour faire sonner les cloches à pleine volée, en hommage au personnel soignant que mon attention a été attirée par le curieux positionnement d'une grille et une fenêtre de verre de l'éclairage, enterré dans le sol, à l'arrière de l'édifice", explique Jean-Pierre Coppenolle.

"La semaine précédente, alors qu'il faisait déjà noir, à cette heure-là, j'avais observé que l'éclairage était en partie défectueux. Mais hier, à la faveur du changement d'heure, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal et que l'on avait volé les ampoules LED de haute intensité qui mettent l'édifice en valeur, entre chien et loup", poursuit notre interlocuteur déconcerté par cet acte de vandalisme gratuit.

Un acte insensé!

"Ces lampes s'allument automatiquement avec l'éclairage public. Et s'il avait plu la nuit dernière, les chambres de visite, laissées sans protection, auraient pu se remplir d'eau et provoquer, par court-circuit des soquets de fixation à nu, le déclenchement intempestif de la cabine haute tension. Privant ainsi d'alimentation électrique une bonne partie du village . À commencer par la maison de repos et de soins pour personnes âgées dont certains résidents sont actuellement sous assistance médicalisée. C'est proprement irresponsable, pour ne pas dire plus", conclut Jean-Pierre Coppenolle qui a averti, ce matin, les services de la Ville de Tournai et d'Engie Electrabel pour que l'on pare au plus pressé et que l'on évite le pire. À défaut d'avoir pu porter plainte directement au commissariat de police local.