Templeuve : quelques jours d'avance pour les travaux d'impétrants sur la place Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Si tout va bien, les opérateurs d'impértants quitteront la zone avec quelques jours d'avance sur leur planning. © DR

Les travaux de pose de câbles électriques, conduites et gaines nécessaires au chantier d'aménagement de la place devraient se terminer mardi prochain, si tout va bien. Une bonne nouvelle puisque cela signifie que les opérateurs d'impétrants auront respecté leur planning et bien mieux encore avec une semaine d'avance !



"Une mission accomplie pour la firme Platteau Infra qui avait dû affronter la crise sanitaire du coronavirus en mars dernier et se résoudre à débuter réellement son chantier au début du mois d'août, détaille Laurence Barbaix, échevine des Travaux. La voici en passe de clôturer, satisfaite du travail réalisé sur cet axe routier fortement fréquenté et comprenant nombreux commerçants avec lesquels le dialogue a pu permettre de trouver des solutions qui puissent convenir à tous."



L'échevine ajoute encore que ces travaux de pose impétrants nécessiteront encore quelques raccordements sans trop d'impact sur la circulation et le stationnement. "La firme Platteau laissera la place à l'entreprise Pierre Petit, déjà sur les lieux depuis le début des vacances d'automne, œuvrant à la poursuite de ce beau projet d'aménagement qui devrait aboutir en octobre prochain."