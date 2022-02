L’opposition n’a pas manqué d’interpeller le bourgmestre sur la polémique quant à la construction de terrains de padel.

"Comment est-il possible, Monsieur le bourgmestre, le collège communal que vous ayez autorisé cette construction catastrophique pour notre environnement et qui apporte des nuisances sonores insupportables?" Patrick Van Honacker (Pour Vous) dénonce la construction des terrains de padel dans l’enceinte du complexe sportif communal qu’il qualifie de "cathédrale en toile au centre du village d’Estaimpuis". "Avez-vous étudié sérieusement le dossier, interpelle également José Lericque (Écolo). Vous êtes-vous renseignés sur les nuisances d’une telle structure? Avez-vous étudié sérieusement le dossier? Je crois que non! S’ils avaient lu le dossier, les membres du Collège auraient remarqué de nombreux manques et des informations tronquées en vue de favoriser une réponse positive."