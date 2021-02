Terrible accident à Mouscron: deux enfants ont perdu la vie Tournai-Ath-Mouscron La Rédaction Un effroyable accident a causé la mort de deux enfants. © Belga

L'accident s'est produit ce samedi en début d'après-midi sur la route express de Mouscron. Une Opel Astra, avec un homme et ses deux enfants à bord, a été percutée par un autre véhicule à grande vitesse. L'Opel s'est encastrée sur la berme centrale et un poteau est tombé sur la route. La voiture a surtout été touchée violemment à l'arrière. Les deux enfants, âgés de 4 et 8 ans, sont morts sur le coup.