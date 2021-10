Depuis des mois, la maison de la culture de Tournai vit au rythme des annonces gouvernementales et s’y adapte dans un seul but: "lutter contre la pandémie de Covid-19 dans l’espoir de (re)vivre la culture ensemble, sans aucune restriction."

Suite aux récentes annonces, la maison de la culture de Tournai se voit cependant dans l’obligation d’appliquer le Covid Safe Ticket (CST) qui entrera en vigueur en Wallonie dès ce 1er novembre.

C’est au travers d’un communiqué que l’équipe et le bureau du conseil d’administration ont communiqué sur les mesures mises en place. "La maison de la culture se veut plus que jamais celle de toutes et tous, ouverte à chacun.e. dans le respect des personnes et de leurs choix individuels. C’est pourquoi, nous avons décidé de vous permettre de vous faire tester gratuitement sur place au plus tard une heure avant chaque représentation. Nous nous rendons bien compte que ce dispositif n’est pas idéal, mais il nous semblait important de vous proposer cette alternative temporaire."

L’occasion aussi de remercier les nombreux spectateurs et artistes qui ont soutenu l’institution culturelle. "Depuis des mois, nous mettons tout en œuvre pour garantir le bien-être et la sécurité du personnel, des artistes et du public au sein de la maison et ce, dans le respect de chacun.e. Grâce à un large soutien, l’équipe, en complicité avec les artistes, a pu faire face à la situation."

En pratique

Pour venir découvrir un spectacle à la maison de la culture ou partager un moment au bar: le Covid Safe Ticket vous sera demandé à l’entrée. Il sera également d’application à Imagix.

Le CST n’est par contre pas exigé si vous fréquentez les ateliers du CEC, la Galerie du lapin perdu (le port du masque y reste obligatoire).

Le Covid Safe Ticket (CST) est valable si vous êtes en possession d’un certificat de vaccination complète, un test PCR négatif (de moins de 48 h), un test antigénique négatif (de moins de 24 h) ou un certificat de guérison du Covid-19 (de moins de 6 mois). Attention: les auto-tests ne sont pas valables.

Vous n’avez pas de CST?

La maison de la culture vous propose un test antigénique gratuit, réalisé à la maison de la culture par un.e professionnel.le de la santé, entre 18 h et 19 h le jour de la représentation (prise de rendez-vous obligatoire au moins 24 h avant la date de représentation auprès de Laura Hurteux au 069 25 30 83 ou via compta@maisonculturetournai.com).

Pour qui?

Ces mesures s’appliquent à toutes les personnes de 16 ans et plus. Pour les jeunes de 12 à 15 ans, le CST n’est pas obligatoire, mais bien le port du masque. Concernant les moins de 12 ans, aucune recommandation n’est obligatoire.