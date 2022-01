Offrir un animal, c’est aussi offrir des responsabilités à une personne. A l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreuses familles ont souvent plus tendance à se présenter dans les refuges afin de faire plaisir à l'un ou à l'autre. Seulement, le cadeau coup de tête ou encore l'animal-jouet n'est pas le présent idéal lorsque qu'on sait qu'adopter un animal de compagnie engendre des responsabilités. Avec la crise sanitaire, cette vision des choses semble vraisemblablement avoir changé.

"Selon moi, ne plus offrir un animal lors des fêtes est entré dans les moeurs", précise la responsable de l'ASBL Toutichien située à Wiers. "Fin 2021 et en ce début d'année, les adoptions sont peu nombreuses". Du côté de la SPA de Péruwelz, les avis sont semblables. "Pendant et après les fêtes de fin d'année, cela a été extrêmement calme en termes d'adoption". Au sein de la Cité des Hurlus, l'heure est au désespoir. "L'année 2021 a été marquée par toujours plus d'abandons, de cas de maltraitance et de négligence", indique la SPA de Mouscron sur sa page Facebook. A plusieurs reprises, le flux d'abandons a d'ailleurs causé la fermeture de ces établissements de manière temporaire.

Abandons de vieux chiens

Pendant les confinements, un Belge sur huit a adopté un chiot ou un chaton alors que 37 % des familles possédaient déjà un animal avant l’arrivée du virus. "Beaucoup de personnes ont pris un animal durant les confinements. Aujourd'hui, peu d'individus se retournent donc encore vers les associations pour adopter un animal à quatre pattes. Nous constatons au contraire, énormément d'abandons surtout de vieux chiens qui sont malades", précise la gérante de Toutichien. "Actuellement, douze chiens attendent de trouver une famille. Trois d'entre eux sont des retours à la suite d'une adoption au cours du confinement. Les propriétaires de ces derniers sont revenus en disant simplement qu'ils ne savaient pas s'en occuper. Je crains que les cas d'abandons vont malheureusement, davantage se multiplier à l'avenir", conclut cette passionnée des animaux.