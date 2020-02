Sur un peu plus de 2 000 véhicules, 96 étaient en infraction. Ainsi, dans une zone limitée à 50 km/h,️ un conducteur a été flashé à 83 km/h, à Béclers.️



Le record d’imprudence et d’inconscience revenant au️ véhicule mesuré à 106 km/h, à la Glanerie.️ L’infraction la plus grave étant relevée, à Gaurain, dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, par un chauffard qui a été flashé à 111 km/h.️