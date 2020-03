Tournai: 13 implantations retenues pour les garderies © DR Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La mesure sera effective à partir de ce lundi.



Comme nous vous l'annoncions hier, les infrastructures scolaires vont être adaptées à Tournai en ce qui concerne le service de garderie.



"En tenant compte de la nécessité de laisser les écoles de village accessibles d'une part, des distances et spécificités des bâtiments en ville d'autre, tout en ne négligeant par les fréquentations et surtout non-fréquentations de ces trois derniers jours, il a été décidé de maintenir treize implantations au lieu de vingt-quatre", explique Jean-François Letulle, échevin de l'Enseignement.



Seront donc maintenues: Apicoliers 1 et 2 réunis aux Api 2, Templeuve et Blandain réunis à Templeuve, Gaurain, Barry, Vaulx, Marquain, Vezon, Froidmont, Warchin, Béclers, Paris réunira Haulot et Château, la Justice réunira Jean Noté et Pré vert et, enfin, Beau Séjour qui réunira Val d'Orcq et Petit Colisée.



"Ce nouveau réseau sera opérationnel lundi afin de permettre aux directions de communiquer avec les parents et d'organiser des nouvelles tournantes d'équipes. En ce qui concerne les écoles de village, les enseignants seront présents sur inscription. Si personne ne s'inscrit, l'école est fermée mais un enseignant sera toujours appelable si quelqu'un se présentait."



Une mesure qui permettra également de limiter les déplacements du personnel d'entretien.