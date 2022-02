Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, ce mardi Medhi à une peine de 15 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis de 5 ans pour avoir séquestré Célestin. Dans cette histoire digne d’un polar, la compagne du prévenu et son acolyte écopent quant à eux de 12 mois. En prononçant cette peine, le tribunal espère qu’ils prendront conscience de leurs actes.

“J’ai bien orchestré toute cette histoire et je le regrette”, avait déclaré Medhi lors de l’audience. Célestin, jeune homme fragile, était domicilié, chez la patronne d’un café en face de l’Institut Saint-Luc à Tournai. Même si elle l’avait pris sous son aile, cette dernière ne pouvait vraisemblablement plus supporter le fait qu’il ne faisait aucun effort pour changer d’adresse et trouver un logement. Face à ce ras-le-bol et à la suspicion de vol d’un ustensile de cuisine, Medhi, le compagnon de la patronne a ainsi orchestré le kidnapping de Célestin.Le jour des faits, alors que le jeune se promenait sur le trottoir de la rue de l’Hôpital Notre-Dame, Medhi le rue de coups avant de l’embarquer dans sa camionnette.

Se prenant pour un vrai justicier, il emmènera Célestin le long de l’Escaut en le menaçant de le jeter à l’eau. Après ces menaces, le jeune homme sera séquestré tout au long de la nuit dans une cave. L’objectif pour les deux hommes en charge de cette terrible histoire, était de faire comprendre à Célestin son attitude… malgré que ce dernier niait les faits de vol.

Subissant une descente punitive de la part des trois individus, le jeune homme s’était suicidé quelques mois après les faits. C’est grâce à des images de caméras de surveillance, que la police est parvenue à identifier les bourreaux du jeune garçon.