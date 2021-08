Cela fait deux décennies que le groupe Skarbone 14 est sur les routes, à confronter et repenser le monde, à s'enrichir de sons, d'univers musicaux, à propager la bonne humeur et le plat pays à leur manière. Une aventure humaine qui débute d'ailleurs en 2001 et qui emmènera l'équipe bien au delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Rapidement, le groupe choisi l'autoproduction et s'exprime hors du business musical, des musiques formatées et mainstream. Les textes, en français, prennent très vite un caractère revendicatif, amenant à la réflexion sur le monde et les systèmes qui nous entourent. Ces choix, assumés, amènent le collectif à se produire essentiellement dans les milieux dit alternatifs.

C'est au travers de concerts explosifs que le groupe se forge une certaine notoriété et acquiert sa crédibilité au niveau national, puis international. En 20 années de scène, le groupe cumule ainsi plus de 600 dates (5 Dour festival, Couleur Café, Sziget Festival (Hu), Boomtown Fair Festival (UK), Festival du Gibloux (Ch), BSF,...). De multiples tournées en Europe, dans les Balkans, au Canada et récemment au Burkina Faso, où le groupe est parti à la rencontre des villageois, se produisant dans les marchés ou sur les places de villages avec leur sono mobile. Bref, une foule d'expériences et des rencontres extraordinaires au fil des années...