Tournai: 27 rues cyclables vont être créées Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

C'est une bonne nouvelle pour la mobilité douce qui a été dernièrement annoncée par l'échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle. En effet, le projet de création de rues cyclables au cœur de ville a été accepté par le ministre Henry. Le tout pour un budget avoisinant les 50 000 €.



"Pas moins de 27 rues cyclables vont être créées, détaille l'échevin. En dehors des contraintes techniques et légales, nous faisons le choix de créer ces premières rues dans des axes qui représentent un intérêt majeur dans des quartiers scolaires, servent de jonction entre le parking de l'Esplanade de l'Europe et la Grand'Place et permettent la liaison entre le Ravel, la rue Saint-Piat, l'hôtel de ville et la Grand'Place."



Comme le rappelle Jean-François Letulle, une rue cyclable se crée de préférence dans des sections relativement courtes et donne la priorité aux cyclistes qui ne peuvent être dépassés par des véhicules motorisés.