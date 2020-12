Tournai: 3,5 millions investis par le SPW pour reconstruire la passerelle de l'Arche Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un investissement qui fait suite à la signature du ministre Henry à la convetion de partenariat entre la Ville et le SPW. © DELFOSSE

Dans le budget 2021 de la cité des Cinq Clochers, un montant de 400 000 € a été alloué pour les frais d'études liés à la reconstruction de la passerelle de l'Arche. Un projet lié au processus participatif entamé en 2017 suite au développement des quartiers Saint Jean et Saint Piat. À ce sujet, une bonne nouvelle est encore tombée puisque suite à la signature du ministre Philippe Henry, ministre en charge des Infrastructures et de la Mobilité, à la convention de partenariat entre la Ville et le Service Public de Wallonie pour l'étude, la démolition et la reconstruction de la passerelle, un montant de 3,5 millions d'euros sera investi par le SPW.



"Cet investissement s'inscrit en plein dans la volonté du Gouvernement wallon de s'engager dans le déploiement d'infrastructures permettant le développement des modes actifs", précise-t-on du côté du cabinet ministériel.



Le processus va désormais pouvoir se poursuivre comme le confirme la Première échevine, en charge de la Participation citoyenne, Coralie Ladavid. "Dans la continuité du processus participatif, des rencontres avec les citoyens seront organisées pour informer de la continuité du projet et assurer toute la transparence sur cet ambitieux partenariat."