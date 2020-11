Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai, signale que 31 résidents ont été testés positifs à la maison de repos/maison de repos et de soins (MR/MRS) Le Moulin à Cailloux.

"Ce bilan fait suite à un testing préventif réalisé sur l’ensemble des résidents du troisième étage. À cet instant, on dénombre 10 symptomatiques, 18 asymptomatiques et 3 hospitalisés en service Covid. Fort heureusement, pour ces derniers, à cette heure, leur pronostic vital n’est pas engagé, souligne la présidente. En ce qui concerne le personnel, sur les 85 collaborateurs de la MR/MRS, 8 ont été testés positifs. Jusqu’à ce jour, Le Moulin à Cailloux avait été assez épargné. De 4 résidents positifs début novembre, nous sommes donc passés à 31, ce qui confirme ainsi la tendance observée en Wallonie au sein des structures d’hébergement pour personnes âgées. Dès réception des résultats, l’AViQ a été informée. D’emblée, elle a mandaté le soutien d’un Dispositif Infirmier Prévention Infection, le DIPI, afin qu’une mission de diagnostic soit réalisée. L’objectif est d’apporter un soutien au personnel et de l’accompagner dans la gestion du cluster sachant que le DIPI dispose d’expertise et de sources importantes d’informations au vu des nombreuses missions qu’il mène."

Laetitia Liénard précise que c’est à la suite d’interventions du même type que le home Valère Delcroix a pu bénéficier, début de ce mois, dans le cadre d’un cluster identifiant 32 cas positifs, d’une équipe mobile d’urgence mise en place par l’AViQ.

"À ce jour, les recommandations mises en place grâce à cette intervention ont permis d’implémenter des mesures améliorant la prise en charge du cluster au sein du home. Dans les jours à venir, les résidents seront à nouveau testés afin d’évaluer la situation et d’adapter les mesures en conséquence."

En ce qui concerne les autres MR/MRS gérées par le CPAS, la situation reste stable : 10 résidents positifs du côté d’À l’Ombre du Temps et 3 chez Benjamin Grugeon.

Dans les institutions d’hébergement et d’accueil suivantes, aucun cas n’est relevé : les maisons d’accueil La Consoude et Les Oliviers, la maison d’enfants Les Carliers et la crèche Clair Matin. "Quoi qu’il en soit, au vu du caractère vicieux du virus, la vigilance reste de mise partout. L’évolution des chiffres nous amène tous à rester prudents."