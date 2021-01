La nuit du réveillon a été relativement calme du côté de Tournai. Les services de police étaient sur le pont pour veiller au respect des règles sanitaires et globalement, tout s’est bien passé.

"Nos forces de l’ordre ont dressé 44 PV, essentiellement pour non-respect du couvre-feu, souligne le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. Dans une large majorité, les contrevenants se sont montrés compréhensifs et très corrects. Il n’y a pas eu de manifestations de rébellion. C’était plutôt : on a joué, on a perdu, vous ne faites que votre travail. Evidemment, les gens ne disaient pas d’où ils venaient afin de ne pas nuire à leurs proches. Nous avions reçu des informations par rapport à une éventuelle lockdown party, mais après vérifications, il s’est avéré qu’il n’y en avait pas. De manière générale, nous sommes très satisfaits du comportement de la population. Il faut dire aussi qu’une campagne de prévention avait été menée en insistant sur la présence des équipes de police sur le terrain."