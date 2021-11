Vincent et Kim (prénoms d'emprunt) avaient comparu fin du mois d'octobre pour des faits de viol à l'égard de leur fille Eva. C'est courant de l'année 2017, que l'enfant alors âgée de 5 ans, a été victime d'attouchements et de viol.

Lors d'une balade, la petite Eva avait révélé à ses grands-parents les choses qu'elle subissait chaque jour. Lors de son audition, l'enfant a ainsi dévoilé aux policiers avec des mots simples, que des actes sexuels se déroulaient entre elle et ses parents. Une déclaration que Vincent a d'ailleurs contredite durant l'audience. Toujours selon Eva, son père pénétrait son sexe dans son anus et sa mère l'obligeait à faire des cunnilingus réciproques. "C'est fort possible, ma compagne voulait probablement lui apprendre" avait déclaré le père lors de son audition.

Au sein du tribunal correctionnel de Tournai, Kim avait également reconnu les faits. Cette dernière avait précisé avoir agi sous la menace de son mari. "Il m'étranglait pendant la nuit, je ne lui refusais rien". Pour le représentant du ministère public, les faits étaient clairement établis. " Selon les experts, le prévenu possède une sexualité sans grande limite et peut se montrer excessivement violent. Il faut tout de même préciser que lors de son audition, la petite Eva a révélé que son papa et sa maman lui faisaient du mal tous les jours et que c'était l'horreur. Elle évoque aussi l'usage d'un faux zizi. Je ne comprends absolument pas pourquoi ces personnes n'ont pas été mises directement sous mandat d'arrêt dans un tel dossier". Ce dernier avait ainsi requis une peine de 8 ans de prison ferme pour Vincent et 5 ans pour Kim.

Ce 25 novembre, les deux prévenus ont pris connaissance de leur sort. Vincent est donc condamné à 10 ans de prison et Kim à 5 ans. Le représentant du ministère public a sollicité l'arrêt immédiat du père de la petite victime. Toutefois, la demande a été rejetée.