Tournai: un vieil homme soupçonné d'avoir modifié les lettres de sa plaque d'immatriculation avec du scotch ! Tournai-Ath-Mouscron M.P.

Charles (prénom d'emprunt), aujourd'hui âgé de 73 ans, était représenté par son avocat devant le tribunal correctionnel de Tournai. Souffrant de nombreux problèmes de santé, le prévenu n'a pas pu se rendre devant la barre pour s'expliquer des faits qui lui sont reprochés.



En septembre 2018, Charles et sa femme se sont rendus à Coxyde, une destination qui était devenue habituelle pour le couple. Cette fois-là, ils souhaitaient assister à une démonstration de véhicules militaires. Le prévenu, possédant une carte de stationnement pour personne handicapée, s'est alors garé sur un parking. Enfin arrivé sur les lieux de l'événement, le couple a la malheureuse surprise d'apprendre que la démonstration n'aura pas lieu. Ils ont alors décidé de profiter de leur périple pour prendre une petite collation. De retour à leur véhicule, le couple a pu découvrir, à leur grand étonnement, que des policiers étaient à proximité de la voiture de luxe.



Le prévenu ne comprenant pas le néerlandais, a eu de nombreuses difficultés pour prendre conscience de la situation. De fil en aiguille, Charles a compris que le problème était lié à sa plaque d'immatriculation. En effet, à l'avant et à l'arrière, du scotch rouge avait été posé sur la lettre D, modifiant donc la lettre par un B.



"C'est un dossier tout à fait inhabituel à traiter. Effectivement, mon client est un vieil homme avec des problèmes de santé qui plus est, est un ancien boucher qui vivait jusque-là, une vie normale. Pour Charles, son véhicule est un bien précieux, il y tient énormément. Le couple a une fille unique qui a malheureusement fait un AVC et possède aujourd'hui des séquelles. Cette dernière s'est également séparée de son mari. Avant les faits, mon client et sa compagne se sont rendus en France en laissant le fameux véhicule devant leur domicile. Pendant ce temps-là, l'ex-beau-fils est venu renverser les bacs de fleurs et a mis de la peinture sur la façade. Mon client pense que c'est également son ex-beau-fils qui a modifié la plaque avec ce scotch rouge. Je sais très bien que l'habit ne fait pas le moine. Cependant, Charles est un homme victime d'obésité et fragile au niveau de sa santé. Il serait donc incapable de s'abaisser pour mettre du scotch. Je sollicite donc à titre principal l'acquittement et à titre subsidiaire, une suspension simple du prononcé", déclare l'avocat du prévenu.



En prenant en compte l'âge du prévenu et l'absence d'antécédent, le représentant du ministère public requiert une suspension du prononcé.



Le jugement sera prononcé le 3 juin.