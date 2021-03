Tournai: 70 000 € pour embellir les zones de dispersion de quatre cimetières Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les cimetières concernés sont ceux de Kain, Templeuve, Froidmont et Gaurain. © DR

La Ville de Tournai a dernièrement répondu à un appel à projets lancé par la cellule de Gestion du Patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie et qui visait à l'embellissement des cimetières wallons. La cité des Cinq Clochers a ainsi été retenue et s'est vue octroyer un subside de 15 000 €.



Un montant qui a ainsi fait grimper le budget total à 70 000 afin de permettre à la Ville, dès ce mois de mars, de rendre plus esthétique les zones de dispersion des cimetières de Kain, Froidmont, Templeuve et Gaurain qui, suite à la démarche zéro phyto et à la végétalisation des allées, sont devenues plus difficilement identifiables.



"Concrètement, il s’agit de permettre la dispersion des cendres dans un cercle minéral au centre duquel les cendres percolent le long des galets pour finalement atteindre le centre du cercle en contrebas et être redistribuées vers les plantations périphériques, poursuivant ainsi le même processus qu’avec une pelouse classique, détaille-t-on du côté de la Ville de Tournai. Ces cercles de dispersions présentent un volume hors sol cylindrique situé au-dessus de la pelouse existante."



Les pelouses et couches de terre existantes seront alors momentanément enlevées avant d'être replacées telles quelles dans la nouvelle configuration de ces espaces de souvenir et d'hommage. Le tout, bien évidemment, dans le plus grand respect des défunts. "En parallèle, les stèles accueillant les plaquettes commémoratives font d'ores et déjà progressivement l'objet d'une réfection."



La Ville explique encore que, durant ces travaux d'aménagements réalisés en accord avec la Cellule de gestion du patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie, les dispersions des cendres seront suspendues dans les quatre cimetières concernés.



"Des affiches informatives seront posées à l’entrée des cimetières tandis que les entreprises de pompes funèbres proposeront aux familles concernées par ce désagrément le choix entre la dispersion des cendres dans un autre cimetière ou la conservation de l'urne cinéraire au funérarium dans l'attente de la dispersion après travaux."



Les travaux, réalisés par la firme Hubaut, devraient s'étendre sur une période d'environ quarante jours.