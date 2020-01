Les forces de l'ordre sont intervenues en masse suite au regroupement de plus d'une centaine de migrants.

Ce jeudi matin, aux alentours de 8h, les forces de l’ordre ont dû intervenir à Froyennes, au niveau de la chaussée de Lannoy, à Tournai à la rue Saint-Eleuthère et sur l’autoroute, suite à une présence importante de migrants.



“Nous avons reçu deux appels, détaille le commissaire-divisionnaire de la zone de police du Tournaisis, Philippe Hooreman. Le premier nous informait de la présence d’une quarantaine de personnes, le second d’une centaine.”



Face à cette situation, la zone de police du Tournaisis a évidemment dû solliciter du renfort. “On a fait sortir une quarantaine de policiers de la zone tout en appelant des renforts de zones voisines, soit une dizaine d’équipes.”



“La fédérale est également venue en renfort avec la police de la route, une vingtaine d’hommes de la réserve fédérale, l’hélicoptère et d’autres moyens tels des véhicules d’arrestation.”



Au total, 76 personnes ont été arrêtées : 9 femmes et 67 hommes. Tous en provenance de France et d’origine érythréenne. “Pour chaque personne, il a fallu réaliser une fouille de sécurité. Aucune arme n’a cependant été retrouvée. Les femmes ont été amenées au poste de Becquerelle, les hommes à la Drève de Maire. On a veillé à leur nourriture via le CPAS. Ces gens ont été traités avec toute l’humanité possible.”



L’intervention s’est par ailleurs parfaitement déroulée. “Bien évidemment, ils ont essayé de fuir à la vue des services de police, ce que je peux comprendre. Il n’y a en tout cas pas eu de bagarre, pas de rébellion, pas de coups échangés.” De plus, contrairement à ce qu’annonçaient certaines sources, aucun affrontement entre migrant ne s’est produit en Belgique.



Quelle suite ?



Deux choses sont enfin à souligner pour le chef de corps. “D’abord la rapidité d’intervention et de mise en place d’un dispositif conséquent. Ce n’est pas rien de rassembler en très peu de temps plus de 80 policiers. Ensuite, la parfaite collaboration entre les zones de police et la police fédérale. Tout s’est très bien passé et rapidement.”



Les forces de l’ordre ont ensuite procédé à l’identification des différentes personnes interpellées tout en ayant pris contact avec l’Office des Étrangers. “On essaie de communiquer avec eux, ils parlent anglais, pour savoir d’où ils venaient, où ils allaient et pourquoi en si grand nombre, souligne pour sa part Laurent Coucke, directeur-coordinateur pour le Hainaut. Peut-être le Brexit est-il une raison.”



L’office des étrangers prendra maintenant soit la décision de procéder à leur arrestation si un dossier est ouvert, soit de leur délivrer un ordre de quitter le territoire.



“Cette dernière solution me tape sur le système, souligne Paul-Olivier Delannois, président de la zone de police. C’est d’abord un problème humain. Cependant, ces personnes ne veulent pas se régulariser et ont comme seule idée de rejoindre l’Angleterre. S’ils reçoivent un ordre de quitter le territoire, ils sortent du commissariat et c’est tout. C’est surréaliste Certains policiers se démotivent face à cette situation…”