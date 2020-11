Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai, Frédéric (prénom d'emprunt) n'y a visiblement toujours pas pris conscience du caractère illicite de ses actes. En effet, l'homme âgé de 59 ans devait se défendre de plusieurs préventions après avoir entretenu une relation avec une fillette alors âgée de 13 ans.



C'est en 2018 grâce à un chat d'un jeu vidéo que le quinquagénaire a fait la connaissance de la fillette. Petit à petit, la confiance s'est installée. Les conversations ont alors assez vite dévié vers un côté sexuel. La jeune fille lui a par la suite envoyé des photos d'elle dénudée. Tout cela, le prévenu ne le nie pas. "Nous étions amoureux", assurait-il. Le juge lui a alors rappelé le jeune âge de la victime, ce que l'individu semblait ne toujours pas prendre conscience. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le juge lui a demandé de cesser de regarder la mineure qui était présente à l'audience. "Je n'ai jamais demandé qu'elle m'envoie ces photos, elle l'a fait spontanément. Je n'ai cependant pas osé lui dire de ne plus m'envoyer de photos car j'avais peur de la perdre." Frédéric est encore monté d'un cran avec la fillette lorsqu'il lui a demandé de se masturber à l'aide d'un feutre... "Je ne lui ai rien demandé, elle l'a fait de sa propre initiative."



Les choses n'en sont malheureusement pas restées au côté virtuel. En effet, après quelques semaines, il est allé à sa rencontre à Concarneau en Bretagne. Il a alors échangé des baisers avec la jeune fille et lui a introduit ses doigts dans ses parties intimes...



Le représentant du ministère public a ainsi dévoilé que l'affaire a été dévoilée au grand jour suite à la dénonciation du prévenu par sa propre fille. "Cette dernière a expliqué que lorsque son père trouve une femme charmante, il peut aller jusqu'à la harceler. Il a également avoué qu'il souhaitait épouser la jeune fille !" Actuellement en détention préventive, Frédéric ne cesse d'ailleurs de clamer qu'il est en prison à cause de l'amour. "Concernant son âge, le prévenu l'a caché volontairement à la jeune fille. Il apparaissait à la caméra masqué avec un bandana rouge et il a assuré avoir 36 ans. Il utilisait de plus un logiciel afin d'enregistrer les conversations vidéos qu'il avait avec la victime."



Une peine de dix ans de prison, assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines d'une durée de huit ans, a été réclamée à l'encontre de Frédéric suite aux préventions de viol, incitation à la débauche et détention d'images pédopornographiques.



Sa défense, qui avouait ne pas avoir la tâche facile, n'a reconnu que la prévention d'attentat à la pudeur mais sans violence, ni menace. "Le dossier pénal n'a été établi qu'à charge de mon client. On a l'impression que tout ce que dit la victime est pris comme vérité. C'est pourtant bien elle qui a provoqué mon client, les messages le prouvent", a déclaré l'avocat de la défense. La détention des images de la jeune fille en train de se masturber, n'est pas contestée non plus, au contraire de la diffusion.



Le jugement sera prononcé le 24 décembre.