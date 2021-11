Ils étaient trois à la barre. Deux sont poursuivis pour recel et un pour vol. L’affaire est arrivée très vite devant le tribunal correctionnel puisque Gilles (prénom d’emprunt) est en aveux d’avoir commis un vol dans une école chapeautée par la Ville de Tournai durant la nuit du 21 au 22 septembre dernier. Il avait embarqué un GSM, une console, des jeux et des ordinateurs. "Je venais de sortir de prison et je voulais faire des papiers", dit-il à la présidente, visiblement dubitative par rapport à cette explication.