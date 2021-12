La demande de permis d’urbanisme concernant la restauration et l’extension du bâtiment historique tournaisien a été délivrée. L’enquête publique commencera le 7 janvier.

Inauguré en 1928, c’est l’unique musée en forme de tortue jamais conçu par l’architecte belge Victor Horta. La collection abritée, riche de 5 000 œuvres, est reconnue comme étant l’une des plus importantes de Belgique. Le hic : seules 5 % des pièces sont visibles par le public ! L’espace trop exigu et l’état actuel des infrastructures ne permettent plus de répondre aux normes contemporaines ainsi qu’aux différentes missions culturelles.