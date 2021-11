En date du 26 octobre 2021, Laurent Wagon (responsable secteur Amio) était cité à comparaître au sein du tribunal correctionnel de Tournai pour rupture du secret professionnel. Pour rappel, ce dernier, qui est agent pénitentiaire a été amené à dénoncer, comme l’impose son statut, une travailleuse au sein de son autorité car cette dernière avait commis des actes pouvant constituer un danger pour la sécurité de la prison.

"Il faut savoir que si Laurent n’avait pas agi de la sorte, il aurait été poursuivi disciplinairement par son autorité surtout que nous étions dans une période de terrorisme", a précisé Pascal Douliez, Secrétaire Régional CGSP HO à travers un communiqué.

Ceci étant, suite à cette affaire, l’intéressée a déposé plainte contre Laurent Wagon et l’affaire a été plaidée le 26 octobre dernier au sein du palais de justice de Tournai. Alors que la partie civile réclamait l’euro symbolique, le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis contre le prévenu alors que dans la même séquence, les parties civiles apprennent que la justice a proposé une transaction financière de 30 millions d’€ pour le géant du transport routier Jost Group dans le cadre d’une fraude sociale et de traite des êtres humains. "C’est tout bonnement scandaleux et écœurant. Aujourd’hui, force est de constater que nous sommes face à la justice des riches et que tout est fait pour tuer notre organisation syndicale", poursuit le Secrétaire Régional.

"En effet, 17 camarades condamnés pour entrave méchante à la circulation au pont de Cheratte alors que quelques mois plus tard notamment à Froyennes, les patrons des sociétés de transport bloquèrent pendant plusieurs jours l’autoroute avec leurs camions avec notamment pour conséquence des pénuries d’approvisionnement des magasins et du carburant dans certaines stations-services sans qu’il n’y ait, dans ce cas, la moindre sanction pénale tout en ayant le soutien du MR. A la vue de ces faits, on comprend mieux pourquoi la statue Thémis représentant la justice menace de s’effondrer sur le toit du palais de Justice. Le dicton n’a jamais été aussi criant de vérité, selon que vous soyez puissants ou misérables, la justice des hommes sera clémente ou impitoyable."

Toujours est-il que notre Laurent Wagon sera fixé sur son sort le 23 novembre à 14 heures. Une manifestation se déroulera de la prison de Tournai jusqu'au Palais de Justice.