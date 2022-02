Les congés de carnaval débutent ce samedi 26 février 2022 et se termineront le dimanche 6 mars prochain. Autrement dit, plus d’une semaine pour les petits et les grands de (re)découvrir Tournai sous son manteau hivernal en famille.

En compagnie des guides tournaisiens, les familles découvriront l'incroyable exposition en cours "ARACHNIDA" au musée d'Histoire naturelle et Vivarium ! Cette activité ludique permettra de frissonner de plaisir avec les enfants, à la recherche de ce groupe d'animaux (araignées, scorpions, acariens...) qui créent tant d'émois auprès de la population. Réservations et paiements obligatoires à l'Office du Tourisme.

Avec le jeu de piste « Les Magiciens de la forêt perdue », les familles marcheront, grimperont, joueront et rêveront en plein cœur de la ville. La mission des participants ? Aider 2 frères, Lakass et Brisakk, à mettre fin à la malédiction empêchant l’accès à une forêt magique située quelque part en ville… La clé donnant accès à la forêt est une véritable surprise ! Tous les éléments leur permettant de mener à bien leur mission se trouvent dans le sac. Sac "aventure-jeux" disponible tout au long de l’année à l’Office du Tourisme et à l'Auberge de Jeunesse (rue Saint-Martin 64, 7500 Tournai) pour 10 €.

Le musée de la Tapisserie et des Arts textiles invite les visiteurs à découvrir cette exposition mettant en valeur les œuvres de 36 artistes originaires de pays asiatiques et européens, à travers leurs cultures spécifiques. Et pour encore plus de découverte, l'exposition se prolonge à la Maison de la Marionnette. Pour accueillir comme il se doit les jeunes têtes blondes, TAMAT se met à la hauteur de ses jeunes visiteurs, sans jamais oublier leurs parents. Des aventures ludiques, sous formes de carnets de découverte et d’activités, sont mis à leur disposition à l’accueil du musée.

En poussant la porte de notre Office du Tourisme, les visiteurs pourront découvrir au sein de l'auditorium deux spectacles audiovisuels : le « Couloir du Temps », racontant la riche histoire de Tournai, ville deux fois millénaire ou l'épopée de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, de ses origines à l'édifice actuel (« De la Pierre au Ciel »). Après ce visionnage ludique et pédagogique, les familles découvriront le nouveau plan interactif à l'accueil de l'Office du Tourisme : il leur suffira de poser leur main sur l'un des 12 points d'intérêt pour que celui-ci s'illumine, accompagné d'une ambiance sonore, de quelques images et de textes informatifs. Le plan interactif et ludique leur permettra de découvrir la ville en quelques minutes avant d’approfondir l’une ou l’autre visite sur le terrain.

Dans l’ambiance intimiste et feutrée des 23 salles d’exposition (1240 m²), le Musée de Folklore et des Imaginaires évoque des aspects caractéristiques de la vie à Tournai et dans sa campagne de 1800 et aujourd’hui. Les familles découvriront l'incroyable et majestueux plan relief de la ville de Tournai : à l’aide de la tablette, elles pourront enclencher les moteurs de recherche pour mettre en lumière divers bâtiments emblématiques. Une chouette activité interactive à réaliser en famille.

Enfin, Circuit "Tournai Insolite" est une invitation à déambuler dans les ruelles de Tournai à la recherche de traces insolites du passé de la Cité des 5 Clochers. L’imaginaire des visiteurs sera mis à « rude épreuve » avec le jeu de piste en dix questions présent dans ce plan. Observation, intuition et étonnement seront les trois maîtres-mots de cette activité inédite, disponible en trois langues – français, néerlandais et anglais – pour un maximum de plaisir.