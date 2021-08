Lundi peu avant minuit, un homme s'est fait agressé sur le parking de l'Intermarché situé au Boulevard Eisenhower à Tournai. Au moment où la victime a ouvert sa portière, un individu est arrivé à sa hauteur et lui a porté un coup de poing au niveau des côtes.

L'agresseur a ensuite poussé sa victime sur le siège conducteur et lui a réclamé de l'argent. Le requérant lui a répondu qu’il n’en avait pas. Un second individu est alors arrivé et a commencé à le fouiller. Il a pris son portefeuille qui se trouvait dans sa poche, sa montre et les clés de maison.

Les individus qui étaient au nombre de quatre, ont ensuite pris la fuite à pieds dans une direction inconnue.