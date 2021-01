Tournai: alcoolisé, il s'en prend à sa compagne et à des policiers Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le même jour, un homme a porté des coups à l'égard de son ancienne compagne puis à des policiers. Il se retrouvait, ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Tournai. © M.P.

Une personne influente et l'alcool ne font jamais bon ménage. Luc (prénom d'emprunt) en est à la preuve. C'est ce jeudi qu'il a dû comparaître devant la barre à la suite de coups adressés à l'égard de son ancienne compagne ainsi qu'à des policiers.



"Je passais une bonne soirée avec mon ex-compagne. Après avoir bu, je me suis emporté", déclare le prévenu. En effet, Luc s'en est pris violemment à son ex-petite amie sous les effets de l'alcool. Des coups, qui ont entraîné pour la jeune femme, une incapacité de travail de plusieurs mois. Cependant, les faits commis par le prévenu ne s'arrêtent pas là. En effet, à l'arrivée des policiers, Luc, toujours sous l'emprise de l'alcool, ne s'est pas calmé. Loin de là puisque ce dernier s'en est pris aux policiers à plusieurs reprises. Il a jeté notamment des cailloux sur le commissaire, a cassé le téléphone de l'un d'entre eux et, dans le véhicule de service, l'homme a donné un coup de tête à un policier.



À la barre, le prévenu regrettait les actes commis lors de cette soirée catastrophique et a mentionné l'influence de son ancienne compagne. "En sa compagnie, je buvais beaucoup plus. Alors qu'avant, je n'avais pas de problème avec l'alcool." Ce dernier reconnaît les faits mais avoue ne pas s'en souvenir. "J'ai un trou noir mais je suis conscient que ce que j'ai fait n'est pas à faire".



"Je suis sincèrement honteux de ce que j'ai fait", avouait pour finir le prévenu. N'étant pas connu de la justice pour d'autres faits de violence et ayant indemnisé les policiers, le représentant du ministère public a requis à la suspension simple du prononcé. Le jugement sera prononcé le 11 février.