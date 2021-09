La phase 2 de l'aménagement de la rue Royale à Tournai débutera le 16 septembre prochain. Ainsi lors de la phase 2a (portion comprise entre le quai Saint Brice et la rue des Campeaux), la rue Becquerelle sera mise en double sens pour la circulation et le stationnement des véhicules sera interdit côté commissariat de police.La phase 2b correspondra à la portion comprise entre rue des Campeaux, rue des Jardins et Becquerelle et enfin la phase 2c qui sera portion jusqu’à la rue de Monnel

La rue des Campeaux sera mise en cul de sac à partir de la rue de Corde, le sens de circulation sera inversé sur cette portion et la circulation sera réservée à la circulation locale et interdite aux véhicules de plus de 3.5 T. Une zone de livraison de 15 mètres sera instaurée au niveau du n° 43. Les livraisons devront se faire entre 05:00 et 10:00.

Deux autres zones de livraison seront installées, une à la rue du Becquerelle face au n°7 et l'autre au quai Saint Brice face au n°31

Une zone dépose minute est créée à la rue des Campeaux. Cette zone est instaurée entre la ruelle Moncheur et la ruelle Dalluin (côté pair) Cette zone permettra aux parents de déposer et de reprendre les élèves de la Saint Union. Cette zone sera en fonction de 07:30 à 08:30 , de 11:30 à 12:30 et de 15:00 à 17:00.

Suivant l’avancement des travaux la rue Derasse, la rue de l’Epinette, la rue Becquerelle seront également mise en cul de sac et réservées à la circulation des riverains. La mise en place des ces mesures se fera en fonction de l’avancement des travaux afin de gêner le moins possible la circulation aux abords du chantier.

Une signalisation en profondeur (préavis) sera installée au boulevard des Nerviens(carrefour place Crombez) et à la porte Morel.