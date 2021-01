Tournai: il s'en prend à sa femme après la dispute de trop Tournai-Ath-Mouscron M.P. Le jeudi 7 janvier, un homme devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Tournai à la suite de coups et blessures portés à sa femme. © Delfosse

Les disputes peuvent parfois mal tourner et certaines peuvent être fatales. C'est le cas de Benoît (prénom d'emprunt) qui a dû se présenter devant le tribunal correctionnel de Tournai afin de s'expliquer sur des faits qui se sont produits en avril dernier. Le prévenu, qui " ne se considère pas comme violent à la base" et qui n'a pas d'antécédent, s'est tout de même emporté physiquement à l'égard de sa femme.



Depuis quelque temps, dans cette famille recomposée, le couple ne s'entendait plus très bien et des reproches d'infidélité se disaient fréquemment. Un jour, après une consommation de cannabis, d'alcool ainsi que des accusations abusives, Benoît "perd pied" et s'emporte vis-à-vis de sa compagne . Un des enfants va très vite s'interposer entre le couple et prévenir la police. Toujours selon les enfants, le prévenu a violemment " claqué la tête" de sa femme " contre un meuble" et a ensuite continué à la frapper. Une fois les policiers arrivés, ceux-ci vont vite constater que les enfants sont traumatisés et que la femme de Benoît a pris des coups sur le corps.



Aujourd'hui, le prévenu reconnaît les faits mais avoue "avoir des trous noirs de certains passages". Le couple maintient toujours une relation amoureuse mais ils vivent chacun de leur côté afin de reconstruire une relation stable et paisible. L'avocat a demandé un sursis probatoire sous deux conditions. La première étant de ne plus consommer d'alcool et de drogue et la deuxième, de maintenir un suivi psychologique de la part du prévenu. Le jugement sera prononcé le 4 février.